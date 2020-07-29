Київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, блиснула розкішною фігурою в гарних літніх нарядах

У себе в Instagram модель опублікувала серію фото, на яких позувала в дуже пікантних нарядах, передає Рoliteka.net.

Красуня одягла блакитне плаття з пишною спідницею, яке перетворило її в справжню лялечку. Також модель приміряла світлі літні джинси і кофту, яка обтягла її принади.

Але найбільше шанувальникам сподобалися фото, на яких дівчина позувала в короткій квітчастій сукні з дуже глибоким декольте. Омович зайняла непристойну позу, вразивши розміром своїх «диньок», які вона нещодавно збільшила.

«Я закохана в ці образи», - написала модель під фото.

За дві години її пост зібрав понад 10 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.

«Все шикарно», «Ти завжди чудово виглядаєш», «Чудово», «Альона, Ви ушиваєте джинси? на таку талію напевно складно підібрати?», «Плаття з квітами дуже пасує», «Лялечка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що українська Кардашьян сфотографувала себе в ліфті в дуже пікантному вбранні. Дівчина була одягнена в білий спортивний ліфчик і труси, схожі на чоловічі. Зверху вона накинула великий строгий піджак. Доповнили образ сонцезахисні окуляри, рожеві нігті і велика сумка.

Нагадаємо, що Омович встала в розпусну позу, виставивши напоказ головну гордість: «Який горіх».

Як раніше повідомляла Politeka, Омович позбулася одягу і показала, як розминають її «булочки»: «Це найкраща робота».

Також Politeka писала, що Омович ледве втиснула величезний бюст в ультра-міні: "Тепер арбузів захотілося".