Популярна російська модель Анастасія Квітко вирішила приміряти пікантну сукню з декольте, яке не витримало її значних форм

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На опублікованих фотографіях Квікто позує в мінісукні з декольте, приспустивши яка красуня засвітила значні принади. Сама модель не соромилася, а свій лук вирішила доповнити елегантним макіяжем і браслетом.

Самі кадри знаменитість ніяк не підписала, хоча її шанувальники буквально засипали її компліментами.

«Моя фаворитка», «хороша з будь-яких сторін», «вони у тебе просто величезні», «супер», «ось це крихта», «обожнюю тебе», «неймовірний вигляд. Заворожує», «ось вона – елегантність і простота», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала зайве у занадто відвертому декольте

Цього разу молода модель з пишними формами вирішила блиснути фігурою у досить сміливому топі з величезним вирізом на грудях. Тоненький одяг на ледь помітних лямках змогла приховати груди дівчини лише від частини, тому шанувальники були відразу ж вражені побаченим.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

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