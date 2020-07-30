Популярная российская модель Анастасия Квитко решила примерить пикантное платье с декольте, которое не выдержало ее внушительных форм

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На опубликованных фотографиях Квикто позирует в мини-платье с декольте, приспустив которое красотка засветила внушительные прелести. Сама модель не стеснялась, а свой лук решила дополнить элегантным макияжем и браслетом.

Сами кадры знаменитость никак не подписала, хотя ее поклонники буквально засыпали ее комплиментами.

«Моя фаворитка», «хороша с любых сторон», «они у тебя огромные просто», «супер», «вот это крошка», «обожаю тебя», «невероятный вид. Завораживает», «вот она – элегантность и простота», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала лишнее в слишком дерзком декольте

В этот раз молодая модель с пышными формами решила блеснуть фигурой в довольно смелом топе с огромным вырезом на груди. Тоненькая одежда на едва заметных лямках смогла скрыть грудь девушки лишь от части, поэтому поклонники были сразу же впечатлены увиденным.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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