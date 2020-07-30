Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала лишнее в слишком дерзком декольте

В этот раз молодая модель с пышными формами решила блеснуть фигурой в довольно смелом топе с огромным вырезом на груди. Тоненькая одежда на едва заметных лямках смогла скрыть грудь девушки лишь от части, поэтому поклонники были сразу же впечатлены увиденным.

Не секрет, что именно благодаря своей фигуре Анастасия стала знаменитой и начала рекламировать в качестве модели тонкое кружевное белье, купальники и смелые спортивные костюмы - вырезы на топах не оставляли и капли для фантазии. Девушка не стесняется своих форм и всегда с удовольствием подчеркивает их разными нарядами.

Вот что написали в этот раз фанаты:

«Я люблю свой новый цвет волос от @styledbyarmin ❤️😍», - акцентировала внимание Анастасия на новой прическе.

Вот что написали фанаты:

«Роскошная блондиночка👩👑💗», «Ты очень красивая, пылкая блондиночка», «😮😮😮😮 ты моя БОЖЬЯ принцесса🌹🌹», «Chil❤️», «детские губы и волосы так мило cute», «Это действительно выглядит великолепно на вас так красиво», «Так мило 😘😘», «Так много 😍», «сколько красоты и столько чувственности❤️💋», «Милая княгиня» 🔥anastasiya_kvitko 😍», «Я готов к нашему первому свиданию 😍😍😍».

Являясь представителем сразу нескольких модных брендов, Анастасия фактически каждый день публикует в своем профиле в Инстаграм стильные кадры в разной одежде. Причем рекламирует Квитко не только кружевное белье, но еще и спортивные костюмы, купальники и многое другое.

Модель с пышными формами не так давно восхитила фанатов серией фото, на которых показала себя в одежде лавандового цвета - тоненький топ и тесные лосины сразу же привлекли внимание себе.

На фото также можно заметить, что Анастасия вновь сменила цвет волос, перекрасив светлые локоны в более натуральный оттенок русого, а также позировала с легким макияжем на лице, скрыв глаза за солнцезащитными очками.

«Фантастический фантастический видок!», «моя любовь, как красиво», «очень красивая девушка ❤❤💞💝🌹», «Сладкое совершенство», «Такие сахарные булочки😍😍😍», «Благословение королевой красоты 😘😍🌹💕💯🔥😊👸❤🙌😇», «Ты красивая», «Эй детка», «Любовь моей жизни!! ❤️❤», «Lovely💜😃🔥❤👍», «Как у вас сегодня дела», «Я люблю фиолетовый! Это выглядит так хорошо на вас! 💜💜💜», - написали фанаты.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.