Популярний співак і "золотий голос" Росії Микола Басков з'явився в несподіваному образі

Як повідомляє Politeka.net, артист опублікував архівний відеоролик на своїй сторінці в "Инстаграме" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Микола Басков нагадав шанувальникам, що брав участь у КВК разом зі знаменитою командою "Сік" із Самари. У рамках виступу співак приміряв на себе образ простого роботяги, який працює в автомайстерні. Так опублікованому на моменті він в робочому комбінезоні попросив горілки, щоб випити разом зі своїми колегами-автослюсарями, попередньо перевіривши достовірність пляшки.

"Що, з піпеткою взяли? Ну гаразд. Вам по склянці, а мені половинку - я ж на антибіотиках", - заявив Микола Басков на відео.

Користувачі соціальної мережі бурхливо відреагували на ролик, який у багатьох викликав приємну ностальгію:

"Це відео викликало фурор в свій час👏 Ви - шикарний актор 👍"; "Я обожнюю цей номер ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "А я весь час від нудьги переглядаю всю цю серію з Вами. І настрій стає краще"; "ось це вас навчили..... 😄😄😄😄тепер в будь-якому місці, будь то завод металоконструкцій цех номер 5, не пропадете точно"; "😂 Майстер! Актор 👍🌟🌟🌟🌟🌟"; "Микола, ви не перестаєте дивувати.👍😂"; "Пора в кіно зніматися👍"; "Ви, Микола, не тільки шоумен, але ще і актор класний! ❤️"; "Блін, ти міг би бути коміком)".

Нагадаємо, що Баскова в підлітковому вбранні перекосило на тлі сумного Урганта "Хлопчики в дитинство впали".

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