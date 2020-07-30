Популярна співачка, зірка "Квартал 95" Еліна Мбані блиснула витонченою фігурою в гарній концертній сукні

У себе в Instagram дівчина опублікувала дуже гарячий знімок, передає Politeka.net. Мбані була одягнена в синє плаття з незвичайним вирізом вгорі. Вона засвітила ідеальну зону декольте. Як відомо, красуня дуже худа, тому її ключиці і красиві тонкі руки просто зводять шанувальників з розуму. Дівчина красувалася в різних позах, абсолютно не соромлячись камери.

«Обожнюю, коли Марта Адамчук фотографує», - підписала фото Еліна, натякаючи, що її фотографувала колега по «Жіночому кварталу».

За годину фото Мбані зібрало близько 100 лайків. Незважаючи на те, що вона давно бере участь у проектах «Квартал 95», а до цього світилася в талант-шоу, у Мбані не так багато підписників.

«Зірка», - прокоментували фото Мбані нечисленні шанувальники.

Раніше ми писали, що Еліна Мбані показала, як виглядає в повсякденному житті. Співачка позувала у рваних джинсах і короткому топі, а з плеча звисала сумочка. Красуня доповнила образ чорними окулярами і білими кросівками.

Крім цього, нещодавно зірка влаштувала фотосесію з конем. Мбані заплела собі коси, що зробило її образ дуже гарячим. Артистка обіймала коня, спокусливо відкривши рот.

Нагадаємо, що Еліна Мбані задерла сукню перед покірним жеребцем: "От якби всі були такими".

Як повідомляла Politeka, Еліна Мбані полонила ніжним образом в обтягуючому платті: очей не відвести.

Також Politeka писала, що Еліна Мбані показала весь свій космос: "Яка маленька!".