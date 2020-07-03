Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала себе в чуттєвій "космічній" фотосесії

В цей раз відома красуня підкорила серією кадрів новому образі без зайвих прикрас і делатей в новому образі. Дівчина з яскравим макіяжем з акцентом на виразні очі підкорила фанатів відразу ж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Джинные локони дівчина зав'язала в акуратні коси, а на її століттях красувалися незвичайні неоново-рожеві тіні.

На знімку також можна помітити білу майку на тонких бретельках, ідеально дополнившую образ зірки, поирующую на тлі неонових вогнів.

Також Еліна показала себе в реальному житті. На фото Еліна позувала в рваних джинсах і короткому топі, а з плеча звисала сумочка. Красуня доповнила образ чорними окулярами і білими кросівками. Мбані в руках тримала букет квітів, а сама стояла на стежці в одному з дворів Вінниці.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже 200 лайків і не встигли написати компліменти красуні, але так і хочеться сказати: "Заморська принцеса".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка і актриса студії "Квартал 95" Еліна Мбані показала свою любов до тварин в пікантному образі.

"Кажуть, що коні дуже відчувають настрій людини. От якби всі були такими тонкими эмпатами. Не треба було б нічого пояснювати", - йдеться в описі.

Повідомлялося, що відома акторка Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала соковиті образи, знявши все зайве.

На першому фото красуня позує в купальнику, сидячи на ліжку. Мбані розсунула ноги, а в руках тримала яблуко біля відкритого рота, дивлячись у камеру. На другому знімку Еліна вже лежала на ліжку, закривши очі від задоволення і витягнувши руку вперед.

Нагадаємо, Олена Кравець та інші зірки "Квартал 95" обпалили красою в повсякденному житті

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