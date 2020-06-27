Відома співачка і актриса студії "Квартал 95" Еліна Мбані показала свою любов до тварин в пікантному образі

Як повідомляє Politeka.net, нові кадри з участю екзотичної красуні з'явилися на сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram.

"Кажуть, що коні дуже відчувають настрій людини. От якби всі були такими тонкими эмпатами. Не треба було б нічого пояснювати", - йдеться в описі.

На опублікованих фото Еліна Мбані позує поруч з конем в довгому білому платті в чорний горошок. Вітер розвіває численні оборки вбрання, а на одному з кадрів дівчина сама піднімає поділ, оголюючи струнку ніжку. На іншому знімку зірка "Квартал 95" притискається до голови тварини і дивиться в камеру, млосно відкривши рот. Жеребець при цьому покірно стоїть поруч.

Раніше Еліна Мбані опублікувала ще більш спокусливі фотографії з конем. Актриса вирішила перейти кордони і повністю оголилася до пояса, прикривши груди своїми довгими локонами. Втім, все приховати у неї не вийшло, тому кадри вийшли дуже пікантними. До того ж, знаменитість осідлала коня і зробила кілька знімків верхи, на одному з них Еліна Мбані підняла голову вгору і показала неприкрите задоволення від їзди.

Нагадаємо, що Еліна Мбані в міні-шортах розвалилася перед дзеркалом: "Ось це ракурс!".

Як повідомляла Politeka, екзотична красуня з «Кварталу 95» покружляла в одному ліфчику перед камерою: «Справжня леді».

Також Politeka писала, що Еліна Мбані в одному ліфчику грала перед камерою: "Чарівна".