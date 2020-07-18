Актриса і співачка Еліна Мбані, яка бере участь у проектах «Кварталу 95», блиснула екзотичною красою в білому платті

Як повідомляє Politeka.net, свіжі кадри красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина вибрала для фотосесії довгу обтягуючю сукню, яка підкреслила її струнку фігуру. Еліна позувала біля зелених рослин, розпустивши своє кучеряве волосся. Виглядала дівчина просто дивовижно.

Варто відзначити, що, незважаючи на участь в «Жіночому кварталі», у Мбані всього 5,3 тисячі підписників, які рідко коментують її фото. Незважаючи на це, дівчина продовжує радувати своїх шанувальників новими кадрами.

Раніше ми писали, що Еліна Мбані влаштувала фотосесію з кіньми. Дівчина була одягнена в біле плаття в горошок. На голові у неї красувалися дреди. Вона притулилася до коня і дивилася в камеру.

"Кажуть, що коні дуже відчувають настрій людини. От якби всі були такими тонкими емпатами. Не треба було б нічого пояснювати", - підписала знімок зірка.

Зазначимо, що Еліна Мбані вистпає у складі вокального квартету «Жіночого кварталу». Разом з Мартою Адамчук і Вірою Кекелией вона співає пісні в шоу. Сама дівчина родом з Вінниці. Її помітили після участі в проектах «Голос країни» і «Х-фактор». Заради участі в проектах вона переїхала в Київ.

Нагадаємо, що Еліна Мбані покружляла в одному ліфчику перед камерою: «Справжня леді».

Як повідомляла Politeka, Еліна Мбані показала весь свій космос: "Яка маленька!".

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