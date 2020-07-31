Погода в Україні 31 липня зіпсує настрій жителям південних, а також частини західних і східних регіонів

Як стверджують в Укргідрометцентрі, на заході погода вирішила зробити «перепочинок» після затяжних дощів. Тут очікується сонце і денні 22-27 градусів. Сильні дощі накриють лише Чернівецьку область, передає Politeka.

На півночі опадів явно чекати не варто, хоча повітря прогріється не так сильно: всього 22-24 за Цельсієм. Вночі, правда, похолодає до 13-16 градусів.

У центральних регіонах дощі обійдуть стороною лише Вінницьку, Черкаську та Полтавську області. Інших накриють грозові дощі. Попри це, повітря буде в районі 25-29 градусів зі знаком «плюс». У нічний час їх змінять комфортні 15-19 градусів.

На півдні сильні дощі та грози. Стовпчик термометра покаже від 29 до 31 градуса за Цельсієм. У нічний час доби похолодає до 19-22 тепла.

Особливо сильно негода розгуляється на сході України. Накриють грозові дощі абсолютно всіх без винятку. Синоптики прогнозують, що на вулиці буде від 27 до 30 спеки, а вночі від 17 до 21 градуса.

Мешканцям Києва та області, стверджують в Укргідрометцентрі, сьогодні варто очікувати від 23 до 25 тепла вдень і близько 14-16 градусів у нічний час доби.

Також синоптики попередили, що сьогодні у частині південних і східних областей, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях буде особливо сильна негода. Місцями можливі град та шквали до 15-20 м/с, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпеки.

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