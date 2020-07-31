Погода в Украине 31 июля испортит настроение жителям южных, а также части западных и восточных регионов
Как утверждают в Укргидрометцентре, на западе погода решила сделать «передышку» после затяжных дождей. Здесь ожидается солнце и дневные 22-27 градусов. Сильные дожди накроют лишь Черновицкую область, передает Politeka.
На севере осадков явно ждать не стоит, хотя воздух прогреется не так сильно: всего 22-24 по Цельсию. Ночью, правда, похолодает до 13-16 градусов.
В центральных регионах дожди обойдут стороной лишь Винницкую, Черкасскую и Полтавскую области. Остальных накроют грозовые дожди. Несмотря на это, воздух будет в районе 25-29 градусов со знаком «плюс». В ночное время их сменят комфортные 15-19 градусов.
Мощный ураган обрушился на Украину, кадры непогоды: "ветер разорвал пополам..."
Новый курс доллара, жесткие ограничения для украинцев и дополнительные выплаты – главное за ночь
Аппетитная Деми Роуз впечатлила размерами прелестей в тесном купальнике: «Лара Крофт»
Украинка с 13-м размером в купальнике из веревок показала бюст крупным планом: «Молочный завод»
На юге также сильные дожди и грозы. Столбик термометра покажет от 29 до 31 градуса по Цельсию. В ночное время суток похолодает до 19-22 тепла.
Особенно сильно непогода разгуляется на востоке Украины. Грозовые дожди накроют абсолютно всех без исключения. Синоптики прогнозируют, что на улице будет от 27 до 30 жары, а ночью от 17 до 21 градуса.
Жителям Киева и области, утверждают в Укргидрометцентре, сегодня стоит ожидать от 23 до 25 тепла днем и около 14-16 градусов в ночное время суток.
Также синоптики предупредили, что сегодня в части южных и восточных областей, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях будет особенно сильная непогода. Местами возможны град и шквалы до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен I уровень опасности.
Напомним, лето резко сменит акценты, каким областям не повезет.
Также Politeka писала, что украинцев в Одессе предупредили о новых сюрпризах погоды, кому ждать беды.
Как Politeka сообщала, что грозовые дожди атакуют украинцев с новой силой, пощады ждать не стоит.