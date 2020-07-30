Украинские синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Передает Politeka.net, ссылаясь на данные пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно официальному заявлению, сегодня днем в центральных областях ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с.
В связи с этим, стоит взять с собой зонтики и надеть закрытую надежную обувь.
Лорак рядом с известным композитором ошеломила счастливым видом до пластики: "Вот так перемены"
Курс доллара по 30: украинцев предупредили о крахе гривны, "если НБУ..."
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем за 10 лет брака: "Потрясающие"
Отмена пенсий в Украине, озвучены жесткие условия, кого оставят без денег: «Если выплаты назначены…»
Ранее сообщалось, что западный регион страны настигнет жара. Столбик термометра покажет от 25 до 27 градусов выше нуля.
На севере Украины дождей не предвидится, а воздух прогреется до 26-28 с отметкой "плюс". Ночью, ожидается от 18 до 21 градуса выше нуля.
В Киеве и области сегодня, утверждают синоптики, будет солнечно и без дождей. Воздух раскалится до 25-29 по Цельсию. А вот ночью наоборот, похолодает до 18-20 градусов.
Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.
Также Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе.
Как Politeka сообщала, что лето окончательно испортится, накроют грозовые дожди украинцев с новой силой.