Незважаючи на те, що кордони країн закриті для відвідування, а Україна також знаходиться на адаптивному карантині, багатьох зірок це не зупиняє
Зараз триває сезон відпусток, тому багато артисти намагаються вирушити на відпочинок хоча б туди, де безпечно. Деякі і зовсім влаштовують відпочинок вдома.
Представляємо вам топ підбірку фото знаменитостей, які відправилися у відпустку і здивували своїми яскравими образами. Як і де відпочивали знаменитості, читайте в матеріалі Politeka.net.
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Володимир Остапчук та його молода кохана Христина Гірник вибрали для відпустки Туреччину, розповівши на своїй сторінці в Instagram плюси і мінуси курортної Бодрум.
Кохана Володимира навіть зазначила, що вони відпочинок чекали, як ніякий інший.
«Здавалося б, що ми і так 2 місяці відпочивали, але в період цього вимушеного карантинного відпустки, ми вже точно неабияк втомилися - морально так точно», - розповіла Христина.
Настя Каменських провела свій невеликий відпустку в Туреччині. Причому вона вибрала для свого відпочинку сонячну Анталії, куди поїхала без свого чоловіка Потапа. На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що навіть там проводить пробіжки рано вранці, тренується і правильно харчується.
Джамала також вирішила відправитися разом з чоловіком і дітьми в Туреччину. Сімейний відпочинок вийшов дуже яскравим, адже до цього будинку зірці доводилося доглядати за малюками, допомагати їм, одягати, готувати і все це одночасно. Як зазначила сама співачка, ранок у неї дуже стомлююча.
А ось у відпустці вона добре відпочила, відправившись в Мармарис. Зазначимо, що кілька тижнів тому співачка стала вдруге мамою, а першому малюкові Джамали всього два роки.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відпочивали в Одесі, відзначаючи день народження чоловіка, якому якраз виповнилося 32 роки. Разом з близькими пара без зайвої метушні провела хороші вихідні, відвідала популярні курортні зони і порадувала жаркими фото звідти.
А ось Maruv разом зі своєю командою спочатку приїхала в Одесу для того, щоб виступити на великому концерті. Відразу після цього співачка з дівчатами-танцівницями і чоловіком вирішила розважитися на Ібіці і здивувати фото під час своїх розваг на яхті.
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