Несмотря на то, что границы стран закрыты для посещения, а Украина также находится на адаптивном карантине, многих звезд это не останавливает

Сейчас проходит сезон отпусков, поэтому многие артисты стараются отправиться на отдых хотя бы туда, где безопасно. Некоторые и вовсе устраивают отдых дома.

Представляем вам топ подборку фото знаменитостей, отправившихся в отпуск и удививших своими яркими образами. Как и где отдыхали знаменитости, читайте в материале Politeka.net.

Владимир Остапчук и его молодая возлюбленная Кристина Горняк выбрали для отпуска Турцию, рассказав на своей странице в Инстаграм плюсы и минуса курортной Бодрум.

Возлюбленная Владимира даже отметила, что они отдых ждали, как никакой другой.

«Казалось бы, что мы и так 2 месяца отдыхали, но в период этого вынужденного карантинного отпуска, мы уж точно изрядно устали - морально так точно», - рассказала Кристина.

Настя Каменских провела свой небольшой отпуск в Турции. Причем выбрала она для своего отдыха солнечную Анталию, куда поехала без своего супруга Потапа. На своей странице в Инстаграм звезда рассказала, что даже там проводит пробежки рано утром, тренируется и правильно питается.

Джамала также решила отправиться вместе с мужем и детьми в Турцию. Семейный отдых получился очень ярким, ведь до этого дома звезде приходилось присматривать за малышами, помогать им, одевать, готовить и все это одновременно. Как отметила сама певица, утро у нее очень утомляющее.

А вот в отпуске она хорошо отдохнула, отправившись в Мармарис. Отметим, несколько недель назад певица стала второй раз мамой, а первому малышу Джамалы всего два года.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхали в Одессе, отмечая день рождения мужчины, которому как раз исполнилось 32 года. Вместе с близкими пара без лишней суеты провела хорошие выходные, посетила популярные курортные зоны и порадовала жаркими фото оттуда.

А вот Maruv вместе со своей командой изначально приехала в Одессу для того, чтобы выступить на крупном концерте. Сразу после этого певица с девушками-танцовщицами и мужем решила развлечься на Ибице и удивить фото во время своих развлечений на яхте.

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