Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала зворушливим фото

У себе в Instagram співачка опублікувала чорно-білий знімок, взявши участь у челенджі на підтримку жінок, передає Politeka.net. На фото Даша була одягнена в прозорий плащ, під яким виднілося її оголене тіло. Дівчина дивилась у вікно, показуючи свій ідеальний профіль.

«Дякую тобі mashaefrosinina за естафету #womensupportingwomen. Ми живемо зараз там, де всі прагнуть бути сильними, незалежними..Можна назвати Світом це місце? Нехай кожен з вас сам собі тихенько подумає. А поки, хочеться нагадати, що всі ми шукаємо захисту та підтримки. Щодня, щогодини. Чи достатньо ми зробили, щоб почуватися в безпеці? Все в наших руках. Не в руках країни або уряду. В твоїх руках», - написала співачка під фото і передала челендж всім, кому є що сказати.

За півгодини фото Астаф'євої оцінили майже тисячу раз. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«найкрасивіша жінка на землі!», «Ти чудо», «А це Дашенька, Даша моя мрія, у неї білизна завжди така чиста і волога як в поїзді...», - пишуть користувачі мережі.

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Нагадаємо, що Даша Астаф'єва забула про сором і здалася без трусиків просто на вулиці: мрія всіх чоловіків.

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