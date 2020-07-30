Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала зворушливим фото
У себе в Instagram співачка опублікувала чорно-білий знімок, взявши участь у челенджі на підтримку жінок, передає Politeka.net. На фото Даша була одягнена в прозорий плащ, під яким виднілося її оголене тіло. Дівчина дивилась у вікно, показуючи свій ідеальний профіль.
«Дякую тобі mashaefrosinina за естафету #womensupportingwomen. Ми живемо зараз там, де всі прагнуть бути сильними, незалежними..Можна назвати Світом це місце? Нехай кожен з вас сам собі тихенько подумає. А поки, хочеться нагадати, що всі ми шукаємо захисту та підтримки. Щодня, щогодини. Чи достатньо ми зробили, щоб почуватися в безпеці? Все в наших руках. Не в руках країни або уряду. В твоїх руках», - написала співачка під фото і передала челендж всім, кому є що сказати.
За півгодини фото Астаф'євої оцінили майже тисячу раз. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«найкрасивіша жінка на землі!», «Ти чудо», «А це Дашенька, Даша моя мрія, у неї білизна завжди така чиста і волога як в поїзді...», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва здивувала спокусливими кадрами в обтягуючому платті. Красуня ледь не засвітила свої принади у всій красі.
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва забула про сором і здалася без трусиків просто на вулиці: мрія всіх чоловіків.
Як повідомляла Politeka, мрійлива Астаф'єва без білизни вбила жіночим шармом: "Божественно".
Також Politeka писала, що розкішна Даша Астаф'єва без сорому влаштувала міні-стриптиз на камеру: «Купальник був зайвим».