34-річна українська співачка Даша Астаф'єва зачарувала сентиментальним образом на новому фото

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сірій повітряній блузі.

Пікантною родзинкою стало те, що на Даші, схоже, немає нижньої білизни: засмагла дівчина блиснула відкритими плечима. Астаф'єва схрестила руки на грудях і ніжно торкнулася обличчя.

Співачка задерла голову та замріяно подивилася наверх, з легкою чарівною усмішкою. Непомітний макіяж і довгі масивні сережки доповнили її неперевершений лук.

Зірка підписала цей кадр словом "щастя".

Користувачі кинулися ставити лайки і обговорювати побачене:

"Замріяний погляд кудись удалечінь"

"Ти супер)))"

"Божественно"

"Мало соковитих динь👌"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва показала себе в спокусливому чорному боді з білими торочками. Даша на високих шпильках ефектно сперлася "п'ятою точкою" на стіну, піднявши одну ногу. Спекотна брюнетка зібрала волосся в пучок і наділа сонцезахисні окуляри в стилі "60-х".

"Ходи так завжди😻"; "А туфлі ж які гарні"; "Яка краса 😁"; "ти Крута модель Даша👍"; "Спекотно🔥🔥🔥🔥"; "Як завжди, на висоті! Супер! Даша - ти втілення справжньої непідробної жіночності!", - відреагували користувачі.

Також ми писали, що Астаф'єва шокувала архівним знімком, на якому засвітила зайве в тілесному боді з розрізом на найпікантнішому місці. Красуня повернулася до камери спиною - неможливо не помітити її апетитні "булочки", які зрадницьки опинилися на світлі.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі