Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва блиснула пружними формами в тісному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Обожнюю літо Сонячна серія від…» — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Астаф'єва демонструє розкішну фігуру в тісному купальнику. Після того, як красуня намазалася кремом від засмаги. Вона показує розкішний вид ззаду, граючи в басейні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Купальник був зайвим», «шикарна», «вид неймовірний», «Чудово виглядаєте і без косметики», «красива, слів немає», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва показала нові кадри з останньої фотосесії.

Після карантину Даша почала активно надолужувати згаяне - зніматися в нових фотосесіях, балувати домашніми кадрами, їздити на відпочинок, а також працювати над новими музичними композиціями. Цього разу зірка представила серію чуттєвих знімків в стриманому мінімалістичному стилі.

Так, на нових кадрах Даша позувала в чорному напівпрозорому платті, частково приспустивши його з плечей. Артистка повернулася до об'єктива напівбоком, ніж захопила фанатів, яким вдалося розглянути не тільки відсутність білизни під вбранням артистки, але і захопитися акуратним макіяжем.

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