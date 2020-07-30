Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева удивила трогательным фото

У себя в Инстаграм певица опубликовала черно-белый снимок, приняв участие в челлендже в поддержку женщин, передает Politeka.net. На фото Даша была одета в прозрачный плащ, под которым виднелось ее оголенное тело. Девушка смотрела в окно, показывая свой идеальный профиль.

«Благодарю тебя mashaefrosinina за эстафету #womensupportingwomen. Мы живем сейчас там, где все стремятся быть сильными, независимыми..Можно ли назвать Миром это место? Пусть каждый из вас сам себе тихонечко подумает. А пока, хочется напомнить, что все мы ищем защиты и поддержки. Ежедневно, ежечасно. Достаточно ли мы сделали, чтобы чувствовать себя в безопасности? Все в наших руках. Не в руках страны или правительства. В твоих руках», - написала певица под фото и передала челендж всем, кому есть что сказать.

За полчаса фото Астафьевой оценили почти тысячу раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Самая красивая женщина на земле!», «Ты чудо», «А это Дашенька, Даша моя мечта, у неё белье всегда такое чистое и влажное как в поезде...», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева удивила соблазнительными кадрами в обтягивающем платье. Красотка едва не засветила свои прелести во всей красе.

Напомним, что Даша Астафьева забыла про стыд и показалась без трусиков просто на улице: мечта всех мужчин.

Как сообщала Politeka, мечтательная Астафьева без белья сразила женским шармом: "Божественно".

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