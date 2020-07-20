Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва покрасувалася формами в розстебнутому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Згадай, як це було», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому кадрі Астаф'єва позує в облягаючому костюмі, який вирішила розстебнути. Позуючи спиною на камеру, красуня показала значний і підтягнутий «горішок». Доповнювали образ знаменитості лише красиві сережки.
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Попри красу знімка, шанувальники Астаф'євої могли насолоджуватися красою зірки лише мовчки, адже фотографія була розміщена в Сторіс співачки.
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Красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому чорному боді з білими торочками. Даша на високих шпильках ефектно сперлася "п'ятою точкою" про стіну, піднявши одну ніжку.
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Користувачі кинулися обговорювати Астаф'єву, щедро обдаровуючи її компліментами в коментарях.
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