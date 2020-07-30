Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як веселилася в Туреччині, але засвітила зайве під час відпочинку

Кілька днів тому зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, звідки показувала безліч фото в різних купальниках. Останнім з представлених образів Насті став білий купальник зі шнурівкою на грудях.

При цьому співачка вирішила записати ролик в зворотному перемотуванні, зроблений спеціальний для програми "Тік-Ток". Як відомо, Настя вже кілька місяців знімає в підлітковому додатку трендові ролики, слід челенджам і навіть влаштовує свої.

Після того, як зірка знайшла там свою аудиторію, популярність її тільки зростає, тому вона старется ділитися фото і відеоматеріалами все частіше.

Однак, цього разу зірка на відео блиснула зайвим - занадто тісний купальник підкреслив фігуру співачки там, де не нудно, перетягнувши її боки і стегна. На запису видно, що живіт і ноги зірки знову виглядають так, ніби вона "наела бочка". При цьому на постановочних фото в Instagram фігура знаменитості виглядала інакше.

Зазначимо, після того, як дівчина відправилася на відпочинок, в її профілі почали з'являтися яскраві кадри в різних образах. Настя встигла показати відразу декілька модних купальників цього сезону, а також захопила ранковими фото з пробіжки і після душу, позуючи в одному халаті.

А сьогодні співачка вирішила показати, як позує на двох нових фото в плетеному гамаку. Вона одягнена в білий купальник зі шнурівкою і кросівки на платформі. Кучеряве волосся Насті розпущені, у вухах дівчини сережки-гвоздики у вигляді сердець, і ніякого макіяжу на обличчі.

«Summer summer summertime Time to sit back and unwind 🏝», - лаконічно написала Настя.

Ось що написали фанати у відповідь:

«Настя лялька❤️🔥», «Bella🔥🔥🔥», «2❤️❤️❤️», «2 супер 🔥🔥», «Красоткаа🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «🤩 Обидві вогонь 🔥🔥🔥», «2 кайф🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «А де ви відпочиваєте ?», «Типу подивіться як я добре тусуюся, поки пів країни зуби на полиці тримають. Цинізм зашкалює...», «Як мені 2)», «Bella🔥🔥🤩🤩🤩❤️».

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".