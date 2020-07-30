Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как веселилась в Турции, но засветила лишнее во время отдыха
Несколько дней назад звезда отправилась на отдых в Турцию, откуда показывала множество фото в разных купальниках. Последним из представленных образов Насти стал белый купальник со шнуровкой на груди.
При этом певица решила записать ролик в обратной перемотке, сделанный специальный для приложения "Тик-Ток". Как известно, Настя уже несколько месяцев снимает в подростковом приложении трендовые ролики, следует челенджам и даже устраивает свои.
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После того, как звезда обрела там свою аудиторию, популярность ее только растет, поэтому она старется делиться фото и видеоматериалами все чаще.
Однако, в этот раз звезда на видео сверкнула лишним - слишком тесный купальник подчеркнул фигуру певицы там, где не нудно, перетянув ее бока и бедра. На записи видно, что живот и ноги звезды снова выглядят так, будто она "наела бочка". При этом на постановочных фото в Инстаграм фигура знаменитости выглядела иначе, поэтосу некоторые отметили, что свои формы "скрывать не нужно".
Отметим, после того, как девушка отправилась на отдых, в ее профиле начали появляться яркие кадры в самых разных образах. Настя успела показать сразу несколько модных купальников этого сезона, а также восхитила утренними фото с пробежки и после душа, позируя в одном банном халате.
А сегодня певица также решила показать, как позирует на новых двух фото в плетеном гамаке. Она одета в белый купальник со шнуровкой и кроссовки на платформе. Кудрявые волосы Насти распущены, в ушах девушки серьги-гвоздики в виде сердец, и никакого макияжа на лице.
«Summer summer summertime Time to sit back and unwind 🏝», - лаконично написала Настя.
Вот что написали фанаты в ответ:
«Настя лялька❤️🔥», «Bella🔥🔥🔥», «2❤️❤️❤️», «2 супер 🔥🔥», «Красоткаа🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «🤩 Обе огонь 🔥🔥🔥», «2 кайф🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «А где вы отдыхаете ?», «Типа посмотрите как я хорошо тусуюсь, пока пол страны зубы на полке держат. Цинизм зашкаливает...», «Как по мне 2)», «Bella🔥🔥🤩🤩🤩❤️».
Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».
А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".