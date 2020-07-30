Актриса популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко вразила шанувальників своєю юною красою

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчини викликало великий ажитожа в соціальній мережі "Instagram".

Зірка "Школи" влаштувала фотосесію перед дзеркалом. Вона одягла фіолетову футболку з малюнками, а на голові зробила чудернацьку зачіску з хвостиками, вузлами і блискітками. На знімках Єлизавета Василенко мило посміхається, будує пики і показує язик.

Всього за 2 години фото набрали понад 35 тисяч лайків і безліч коментарів. Користувачі просто засипали дівчину компліментами:

"Карамелька"; "найкрасивіша в світі"; "Нереально🔥😍"; "Неймовірна краса"; "Ліза ти обалденная 😍😍😍💋💋💋"; "милашка😍"; "Шикарна😻"; "Тобі йде ця зачіска 😍❤️"; "Солнышкоо 🥺♥️"; "Незаконно бути такою гарною 👼❤️"; "Хлопці, терміново викликайте поліцію, ця дівчина вкрала моє серденько"; "Схожа на Дорофєєву😍"; "Яка солодка".

Раніше Ліза Василенко влаштувала спільну фотосесію з Надею Дорофєєвої. Актриса позувала у рожевому топі та джинсах, а її подруга - в сірому костюмі зі спортивними штанами. Красуні сфотографувалися біля стіни у різних позах. Василенко також опублікувала відео, на якому зобразила козу і розсмішила Дорофєєву.

Нагадаємо, що Ліза Василенко з «Школи» облягла соковиті форми "зміїної" шкурою: "Вааау, яка...".

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