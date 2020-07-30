Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала струнку фігуру на занятті

Даша в черговий раз вразила кадрами, зробленими на спеціальному тренуванні для фанатів. Професійна гімнастка проводить запис своїх занять для того, що навчити всіх бажаючих робити шпагат без болю в м'язах, розтяжок та інших неприємностей.

На своїй другій сторінці в Instagram Даша показала розминку перед заняттям в новому стильному костюмі. При цьому під постом Уляьновой дуже багато задають питання про правельности виконання запропонованих вправ:

«Пластику, танці однозначно включайте в програму😍😍😍», «Давай Дашенька танці, ми дуже хочемо😊», «Пластика і танці😉», «Більше гнучкості в самий раз 👍🙏», «Так , за пластику 👍», «Цікавий ефір 100%», «Да, трохи пластики не завадило б🔥💕», «Спасибі за тренування❤️», «дуже було б цікаво з танцями)так,так,так і ще раз так😊», «Дуууже хочеться ще вправ на пластичність👍🔥🔥🔥 Спасибі!!!», - написали шанувальники.

Також раніше Даша Ульянова блиснула красою в латексному вбранні, до непристойності розставивши ноги.

«Сексуальність 🔥 Багато людей це слово не правильно сприймають і плутають з вульгарністю. Жіноча сексуальність - це повна гармонія з собою, це здатність транслювати в цей світ чуттєве задоволення від свого тіла і внутрішнього стану. Ось це я закрутила, чи не так? 😂😍» — йдеться в повідомленні.

У той же час Ульянова розповіла, що молодість дається людині лише один раз, тому використовувати її потрібно по-максимуму.

«Я хочу тільки сказати, що бути сексуальною добре! Інший молодості для цього не буде, а найкращий час - зараз. Тому, хочеш пофліртувати з хлопцем? - Фліртуй! Хочеш носити красиву білизну кожен день? - Обов'язково роби це! Хочеш відверту естетичну фотосесію? – Дерзай», — підкреслила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ульянова позує в латексному вбранні, демонструючи пружні форми. Також красуня вирішила до непристойності розставити ноги, ніж захопила своїх шанувальників.

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