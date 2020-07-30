Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала стройную фигуру на занятии

Даша в очередной раз поразила кадрами, сделанными на специальной тренировке для фанатов. Профессиональная гимнастка проводит запись своих занятий для того, что научить всех желающих делать шпагат без боли в мышцах, растяжек и прочих неприятностей.

На своей второй странице в Инстаграм Даша показала разминку перед занятием в новом стильном костюме. При этом под постом Уляьновой очень многие задают вопросы о правельности выполнения показанных упражнений:

«Пластику, танцы однозначно включайте в программу😍😍😍», «Давай Дашенька танцы, мы очень хотим😊», «Пластика и танцы😉», «Побольше гибкости в самый раз 👍🙏», «Да , за пластику 👍», «Интересен эфир 100%», «Да, немного пластики не помешало бы, нужно больше страсти🔥💕», «Спасибо за тренировку❤️», «очень было бы интересно с танцами)да,да,да и ещё раз да😊», «Оооочень хочется еще упражнений на пластичность👍🔥🔥🔥 Спасибо!!!», - написали поклонники.

Также ранее Даша Ульянова сверкнула красотой в латексном наряде, до неприличия расставив ноги.

«Сексуальность 🔥 Многие люди это слово не правильно воспринимают и путают с вульгарностью. Женская сексуальность - это полная гармония с собой, это способность транслировать в этот мир чувственное удовольствие от своего тела и внутреннего состояния. Вот это закрутила я, не так ли? 😂😍» — говорится в сообщении.

В то же время Ульянова рассказала, что молодость дается человеку лишь раз, поэтому использовать ее нужно по-максимуму.

«Я хочу только сказать, что быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время - сейчас. Поэтому, хочешь пофлиртовать с парнем? - Флиртуй! Хочешь носить красивое бельё каждый день? - Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? – Дерзай», — подчеркнула она.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ульянова позирует в латексном наряде, демонстрируя упругие формы. Также красотка решила до неприличия расставить ноги, чем восхитила своих поклонников.

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