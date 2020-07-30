Популярний російський виконавець Філіп Кіркоров показав, яким він був на самому початку своєї кар'єри

У себе в Instagram артист поділився фото, на якому він був зовсім молодий, передає Politeka.net. На знімку Кіркоров виглядає як інша людина. Це не той поп-король, якого люблять мільйони, а 18-річний красень, який тільки стає впізнаваним. У співака коротке кучеряве волосся і капелюх, який доповнює образ.

«1985 рік. Перша ТБ зйомка», - підписане фото.

Як відомо, перший серйозний прорив для Кіркорова стався в 1985 році, коли його помітила режисер «Блакитного вогника» і запросила його взяти участь у зйомках. У програмі виконавець заспівав пісню «Альоша» болгарською мовою.

Через кілька років, у 1988 році, Філіп вперше зустрічається з Аллою Пугачовою, яка запрошує його виступити у своїх «Різдвяних зустрічах». Вже в 1989 році Кіркоров їздив з нею на гастролі в Австралію та Німеччину.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров оригінально привітав з днем народження свого друга, композитора Ігоря Крутого. Виконавець оприлюднив ролик зі зйомок в одному з проектів, де він з Крутим були в образах східних старців з пишними бородами і національними головними уборами.

Нагадаємо, що Кіркоров показав, як розважається з напівголим Тіматі і дітьми на відпочинку: «Це адреналін!».

Як повідомляла Politeka, зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти».

Також Politeka писала, що юна дочка Кіркорова здивувала незвичайним образом в купальнику: «Найулюбленіша дочка царя».