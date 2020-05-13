Певец Никита Пресняков устроил скандал после того, как Алла Пугачова опубликовала его клип

Как сообщает Politeka.net, внук Примадонны не сдержался и ответил хейтерам в комментариях под видео в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Никита Пресняков уже пять лет выступает с группой Multiverse, но пока не завоевал такой народной любви, как бабушка и родители. Накануне он записал видеоклип на песню "Тень" в паре с Женей Мильковским из группы «Нервы».

Алла Пугачева поделилась успехами внука в своем микроблоге, однако не все разделили ее восторг. Примадонне досталась изрядная доля критики за то, что она продвигает молодого исполнителя, который не может пробиться сам.

"Зачем его продвигать? Да, талантливая бабушка, небезуспешный отец, востребована и любима многими мама, но вот на нем природа явно отдыхает!", - написал один из критиков в соцсети.

Комментарий получил такой широкий резонанс, что на него откликнулся даже сам автор клипа. Никита Пресняков заявил, что у него есть поклонники, а Пугачева сделала репост по доброте душевной.

"Поверьте, мне продвигаться на вашу аудиторию только в минус", - написал музыкант в комментарии. - "Бабушка просто приятное, видимо, хотела сделать! У меня есть своя аудитория, и я ее очень люблю. Мы разделяем вкусы в музыке".

После этого Никита Пресняков раскритиковал хейтера за поспешное мнение. Он призвал конструктивно оценивать творчество артистов и не поддаваться первому впечатлению:

"Послушать, к примеру, альбом его группы, над которым человек работал 5 лет кропотливо. Тогда бы и могли конструктивную критику составить, и ее интересно было бы почитать. Так ваше сообщение выглядит, будто у вас психические проблемы из-за возраста уже".

Напомним, что в сети появилось пророчество Пугачевой о своей необычной дочери Лизе, фото: "Это же копия...".

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