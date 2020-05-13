Певец Никита Пресняков устроил скандал после того, как Алла Пугачова опубликовала его клип
Как сообщает Politeka.net, внук Примадонны не сдержался и ответил хейтерам в комментариях под видео в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
Никита Пресняков уже пять лет выступает с группой Multiverse, но пока не завоевал такой народной любви, как бабушка и родители. Накануне он записал видеоклип на песню "Тень" в паре с Женей Мильковским из группы «Нервы».
Алла Пугачева поделилась успехами внука в своем микроблоге, однако не все разделили ее восторг. Примадонне досталась изрядная доля критики за то, что она продвигает молодого исполнителя, который не может пробиться сам.
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"Зачем его продвигать? Да, талантливая бабушка, небезуспешный отец, востребована и любима многими мама, но вот на нем природа явно отдыхает!", - написал один из критиков в соцсети.
Комментарий получил такой широкий резонанс, что на него откликнулся даже сам автор клипа. Никита Пресняков заявил, что у него есть поклонники, а Пугачева сделала репост по доброте душевной.
"Поверьте, мне продвигаться на вашу аудиторию только в минус", - написал музыкант в комментарии. - "Бабушка просто приятное, видимо, хотела сделать! У меня есть своя аудитория, и я ее очень люблю. Мы разделяем вкусы в музыке".
После этого Никита Пресняков раскритиковал хейтера за поспешное мнение. Он призвал конструктивно оценивать творчество артистов и не поддаваться первому впечатлению:
"Послушать, к примеру, альбом его группы, над которым человек работал 5 лет кропотливо. Тогда бы и могли конструктивную критику составить, и ее интересно было бы почитать. Так ваше сообщение выглядит, будто у вас психические проблемы из-за возраста уже".
Напомним, что в сети появилось пророчество Пугачевой о своей необычной дочери Лизе, фото: "Это же копия...".
Также Politeka писала, что невестка Пугачевой в тесной маечке показала, чем покорила внука примадонны.