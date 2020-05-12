28-летний внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков похвастался бабушке новым клипом на песню "Тень", который снял сидя на изоляции

Как передает Politeka.net, Примадонна, в свою очередь, не удержалась, чтобы не показать кадры в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Песня «Тень» Зацепило Multiverse @npresnyakov @zhenyamilkovskiy", - написала Алла Борисовна.

Никита Пресняков уже пять лет является солистом рок-коллектива Multiverse, но пока не снискал славы своих родителей и бабушки. Тем не менее родственники не теряют веры в него. Молодой певец записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа «Нервы»).

"Клип сняли сами, Женя со штативом, мне жена помогла, монтаж мой, старались для вас!", - поделился Никита.

Пользователи кинулись обсуждать новую работу внука Пугачевой. Мнения разделились: одни заговорили о генах, мол, талант передался и парню, другие же считают, что не стоит его продвигать, так как на нем природа отдохнула.

"Гены 😊"

"Да действительно очень красивая песня , хоть и немножко печальная . всё-таки в такое время , мне кажется, нужно как-то больше позитива ☀️"

"Как здорово, когда талант переходит 👍"

"Класс.!!Как же тембр голоса на папу похож!"

"Суперр, все-таки гены родителей очень много значат, ну и конечно он сам 🔥 🔥🔥🔥огонек"

"Супер песня, голос до мурашек, а операторская и режиссёрская работа 🔥"

"Ещё бы внук не зацепил бабушку. Меня не зацепило"

"Переигрывает, хочет взгляд настроить серьёзный пронзительный, а никак😂😂😂 как и вся эстрада сейчас, проходить мимо только👎"

"Что-то надо сделать с лицом! Как-то , что-то! Ну не цепляет образ ваще!"

"Полная фигня, кто поёт о том, что все плохо?Жесть🤬"

"Алла, я понимаю, что это твой внук. Но, аж справа в башке зачесалось.. от какого то ужаса. Алла, люблю тебя, но ... твой внук просто кошмар. Извини, не обижайся"

Ранее мы сообщали, Пугачева на свежем фото с двойняшками Лизой и Гарри напугала поклонников "восковым" лицом. Бледная артистка нарядилась еще и в белое платье. При этом она маршировала сзади за детьми, на которых были пилотки и георгиевские ленточки.

Напомним, что в сети появилось пророчество Пугачевой о своей необычной дочери Лизе, фото: "Это же копия...".

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой в тесной маечке показала, чем покорила внука примадонны.