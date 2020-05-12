28-летний внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков похвастался бабушке новым клипом на песню "Тень", который снял сидя на изоляции
Как передает Politeka.net, Примадонна, в свою очередь, не удержалась, чтобы не показать кадры в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Песня «Тень» Зацепило Multiverse @npresnyakov @zhenyamilkovskiy", - написала Алла Борисовна.
Никита Пресняков уже пять лет является солистом рок-коллектива Multiverse, но пока не снискал славы своих родителей и бабушки. Тем не менее родственники не теряют веры в него. Молодой певец записал видеоклип в паре с Женей Мильковским (группа «Нервы»).
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"Клип сняли сами, Женя со штативом, мне жена помогла, монтаж мой, старались для вас!", - поделился Никита.
Пользователи кинулись обсуждать новую работу внука Пугачевой. Мнения разделились: одни заговорили о генах, мол, талант передался и парню, другие же считают, что не стоит его продвигать, так как на нем природа отдохнула.
"Гены 😊"
"Да действительно очень красивая песня , хоть и немножко печальная . всё-таки в такое время , мне кажется, нужно как-то больше позитива ☀️"
"Как здорово, когда талант переходит 👍"
"Класс.!!Как же тембр голоса на папу похож!"
"Суперр, все-таки гены родителей очень много значат, ну и конечно он сам 🔥 🔥🔥🔥огонек"
"Супер песня, голос до мурашек, а операторская и режиссёрская работа 🔥"
"Ещё бы внук не зацепил бабушку. Меня не зацепило"
"Переигрывает, хочет взгляд настроить серьёзный пронзительный, а никак😂😂😂 как и вся эстрада сейчас, проходить мимо только👎"
"Что-то надо сделать с лицом! Как-то , что-то! Ну не цепляет образ ваще!"
"Полная фигня, кто поёт о том, что все плохо?Жесть🤬"
"Алла, я понимаю, что это твой внук. Но, аж справа в башке зачесалось.. от какого то ужаса. Алла, люблю тебя, но ... твой внук просто кошмар. Извини, не обижайся"
Ранее мы сообщали, Пугачева на свежем фото с двойняшками Лизой и Гарри напугала поклонников "восковым" лицом. Бледная артистка нарядилась еще и в белое платье. При этом она маршировала сзади за детьми, на которых были пилотки и георгиевские ленточки.
Напомним, что в сети появилось пророчество Пугачевой о своей необычной дочери Лизе, фото: "Это же копия...".
Также Politeka писала, что невестка Пугачевой в тесной маечке показала, чем покорила внука примадонны.