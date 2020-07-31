У певицы Аллы Пугачевой кроме маленьких детей есть два внука и одна внучка, которых ей подарила старшая дочь Кристина Орбакайте

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят взрослые внуки примадонны Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Никита Пресняков – российский актер, клипмейкер и музыкант, чья карьера продолжает набирать обороты.

Да, безусловно, на популярности этого рыжеволосого парня сказалась его родословная: его бабушка – прославленная Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, мама – не менее известная певица Кристина Орбакайте, отец – композитор и музыкант Владимир Пресняков-младший. Два года назад в подмосковной Барвихе он и певица Алена Краснова связали себя узами брака.

Сейчас Никите 29 лет и он продолжает стоить успешную карьеру.

Младший сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, родился 10 мая 1998 года в Москве. Для супругов он был вторым ребенком. Он довольно часто отзывается у себя в соцсетях о младшей сестре Клавдии и детях примадонны Лизе и Гарри. Кроме этого, Дени в хороших отношениях со своим старшим братом.

По мнению подписчиков парней в соцсетях, они очень похожи. В одном из комментариев даже отметили, что нос, губы и улыбки у них от Окбаркайте, а брови, глаза и лоб отцовские.

Напомним, что самоуверенный внук Пугачевой снял клип на даче, зацепило не только бабушку: "Кошмар, не обижайся".

Как сообщала Politeka, обезумевший внук Пугачевой поглумился над известным музыкантом и снял все на видео: "Четко".

Также Politeka писала, что дерзкий внук Пугачевой не сдержался и устроил разборки, досталось даже бабушке: "У вас психические проблемы...".