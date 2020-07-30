Українська співачка і племінниця Софії Ротару, Соня Кей, здивувала ніжним образом на природі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нові літні фото в своєму мікроблозі в "Instagram".

Соня Кей активно веде свою сторінку в соціальній мережі і регулярно радує шанувальників своїми знімками. На цей раз вона сфотографувалася в полі серед соняшників, які виросли вище її зростання. Співачка позує у яскравому різнобарвному сукню, показуючи себе у всій красі.

На одному з фото Соня Кей заплющила очі від яскравого сонця і з легкою посмішкою на вустах намагається прикритися рукою від променів світила. На іншому ж дівчина знайшла порятунок у квітку соняшника, яким закрила половину обличчя. З тіні вона дивиться поглядом.

"Є щось прекрасне в літі, А з літа прекрасне в нас", - підписала публікацію Соня Кей.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність знаменитості і залишили свої компліменти в коментарях:

"Прекрасна дуже"; "Два стратегічних продукти України на одному фото, жовті соняхи і хороші співаки 😍"; "Сонячні фото, дуже красиві👍🙂❤️🔥🔥🔥"; "Боже яка краса 🌻🌻🌻 Сонечко ти дуже гарна дівчинка ❤️💣"; "Принцеса 😍😍😍".

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