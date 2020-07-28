Російська телеведуча Настя Івєєва, яка була ведучою проєкту «Орел і Решка», вразила нової неординарною витівкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А ось і кліп на пісню під'їхав☄️ самі придумали, самі зняли, нічо не пиз**ли, нічо не знаю ахахаххахахахахаххаахах», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах яскраво видно кліпи, які належать виконавиці з Великобританії Дуа Липі. Однак, за допомогою сучасних технологій Івлєєва вирішила накласти поверх них своє обличчя, через що складається враження, що це дійсно її ролики. Замість пісень на ролики накладена фраза, яка належить Івлєєвій: «Амасевиж, буриш, жериш, дебериш».

«Дуа Липа нервово курить в сторонці», «Бузова піде в запій, коли Настя заспіває», «Ти тепер не Настюшка-небезпека, а Настюшка-перебір», «Дивно, але нічого не змінилося», «Анастасія Липа або Дуа Івлєєва. Обирай», «Дуа Липа напевно в шоці», «краща», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що російська телеведуча Настя Івлєєва, яка вела кілька сезонів шоу «Орел і решка», повідомила про хвороби.

В Instagram артистка повідомила, що вона і її чоловік заразилися китайським вірусом. Зірка мережі пообіцяла розповідати все про симптоми і те, як буде проходити лікування.

«Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!», - написала Настя.

Нагадаємо, що Івлєєва з "Орла і Решки" влаштувала шоу з перевдяганням на камеру: без штанів, у корсеті та на корточках.

А ще Politeka писала, що Івлєєва спотворила обличчя косметикою і вразила новим відео: «Ось це тріснула».

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