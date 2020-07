View this post on Instagram

А вот и клип на песню подъехал☄️ сами придумали, сами сняли, ничё не пиздили, ничо не знаю ахахаххахахахахаххаахах #амасевижблятьполный #дуалипа ой #настяивлеева (для тех кто в теме)💔