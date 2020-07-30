Відома модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна-2019", порадувала шанувальників своєю красою

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала нові фото на своїй сторінці в "Instagram".

На них Леоніла Гузья зображена у всій красі крупним планом. Дівчина зібрала волосся на потилиці і зробила легкий макіяж, щоб підкреслити свою природну красу. З прикрас на моделі можна помітити діамантові сережки у вухах, а з одягу - тільки тонкі чорні бретельки.

На одному зі знімків Леоніла загадково дивиться вбік, на іншому ж - зажмурила очі і злегка прочинила пухкі губки. Особливої ніжності і таємничості кадрів дарує химерна гра тіней з променями сонця, які роблять акцент на очах красуні.

Користувачі соціальної мережі прокоментували нову роботу Гузь і залишили багато позитивних відгуків:

"Є відчуття, що в наступну секунду ти чхнеш)"; "Яка гарна"; "Просто ідеал 😍"; "Найкрасивіша річ на світі - це красиві жінки!"; "Романтика"; "Ідеальні обриси"; "Твої очі світяться, як сонця-близнюки".

Раніше Леоніла Гузь порадувала шанувальників іншим кадром. Модель зробила селфи, показавши, предмет своєї гордості. Дівчина відростила красиві волосся нижче пояса, що вдається далеко не всім.

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