Це вже не перший подібний випадок

Українці обурені огидним сервісом державного Приватбанку

Відповідний негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За її словами, вона через термінал намагалася внести виручку підприємства, але операція не була завершена.

«Термінал повернув мені гроші, які я туди внесла, але на 6900 грн менше.В цей же день я подала заявку на 3700, заявку прийняли і сказали почекати так як регламент обробки 7 днів.Через 7 днів мені сказали що регламент обробки 14 днів.В цей же день я попросила офіційний лист де прописаний цей самий «плаваючий» регламент обробки.Лист мені вислали, але в ньому написано «почекайте ще трохи», - скаржиться незадоволена клієнтка.

Вона зазначила, що вже минуло 14 днів з моменту подачі заявки на повернення коштів, але ПриватБанк продовжує годувати її "сніданками".

"Ставлення до своїм клієнтам недбале, банк взагалі не зацікавлений у вирішенні цього питання.І все це мені обґрунтовують, нібито ще термінал не інкасували.14 днів термінал не інкасували? Велике розчарування в банку, і переживання, що гроші мені не повернуть ніколи", - резюмувала клієнтка у своєму негативному відкликання.

Зазначимо, що з моменту опублікування відгуку пройшло кілька годин, але представник державного Приватбанку досі не відповів на скаргу клієнтки, яка втратила велику суму грошей.

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