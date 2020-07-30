Это уже не первый подобный случай

Украинцы возмущены отвратительным сервисом государственного ПриватБанка

Соответствующий негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.

По ее словам, она через терминал пыталась внести выручку предприятия, но операция не была завершена.

«Терминал мне вернул деньги, которые я туда положила, но на 6900 грн меньше.В этот же день я подала заявку на 3700, заявку приняли и сказали подождать так как регламент обработки 7 дней.Через 7 дней мне сказали что регламент обработки 14 дней.В этот же день я попросила официальное письмо где прописан этот самый «плавающий» регламент обработки.Письмо мне выслали, но в нем написано «подождите еще немного», - жалуется недовольная клиентка.

Она отметила, что уже прошло 14 дней с момента подачи заявки на возврат средств, но ПриватБанк продолжает кормить ее "завтраками".

"Отношение к своим клиентам халатное, банк вообще не заинтересован в решении этого вопроса.И все это мне обосновывают, якобы еще терминал не инкассировали.14 дней терминал не инкассировали? Большое разочарование в банке, и переживание что деньги мне не вернут никогда", - резюмировала клиентка в своем негативном отзыве.

Отметим, что с момента опубликования отзыва прошло несколько часов, но представитель государственного ПриватБанка до сих пор не ответил на жалобу клиентки, которая потеряла крупную сумму денег.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

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