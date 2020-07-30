У мережі з'явився архівний кадр української співачки Софії Ротару у дитинстві

Як передає Politeka.net, знімок опублікували на одній з фан-сторінок знаменитості в Instagram.

На чорно-білому кадрі ще маленька Ротару з'явилася в компанії двох дівчаток, які одягнені в скромні вбрання тих часів. Юна співачка розташувалася на кадрі зліва.

"Наша улюблена Софія Ротару з подругами в шкільні роки", - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники співачки залишилися під враженням від побаченого, а багато з них зазначили, що раніше не бачили такого кадру.

«Які рідкісні фото», «Нічого собі!», «Юна зірочка», - писали вони в коментарях під постом.

Також ми повідомляли, що 72-річна Софія Ротару здивувала зовнішнім виглядом в молодіжному одязі. Артистка поділилася фото, на якому постала в світло-синіх джинсах, підвернутих знизу. Ротару розпустила волосся, що додало її образу особливого шарму. Співачка широко посміхалася і виглядала дуже щасливою, хоч її очі і прикривали сонячні окуляри.

Крім цього, нещодавно Ротару викликала справжній фурор, коли в мережі з'явилися її фото в компанії кароокого красеня. Після концерту в Казахстані співачка сфотографувалася з одним із шанувальників. У коментарях до посту помітили, що на свій вік Ротару виглядає просто чудово.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такий співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

Також Politeka повідомляла, що красавчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».