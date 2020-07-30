Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася яскравими фото з відпочинку, на яких блиснула фігурою в новому купальнику

Так, після того, як дівчина відправилася на відпочинок, в її профілі почали з'являтися яскраві кадри в різних образах. Настя встигла показати відразу декілька модних купальників цього сезону, а також захопила ранковими фото з пробіжки і після душу, позуючи в одному халаті.

цього разу співачка вирішила показати, як позує на двох нових фото в плетеному гамаку. Вона одягнена в білий купальник зі шнурівкою і кросівки на платформі. Кучеряве волосся Насті розпущені, у вухах дівчини сережки-гвоздики у вигляді сердець, і ніякого макіяжу на обличчі.

«Summer summer summertime Time to sit back and unwind 🏝», - лаконічно написала Настя.

Ось що написали фанати у відповідь:

«Настя лялька❤️🔥», «Bella🔥🔥🔥», «2❤️❤️❤️», «2 супер 🔥🔥», «Красоткаа🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «🤩 Обидві вогонь 🔥🔥🔥», «2 кайф🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «А де ви відпочиваєте ?», «Типу подивіться як я добре тусуюся, поки пів країни зуби на полиці тримають. Цинізм зашкалює...», «Як мені 2)», «Bella🔥🔥🤩🤩🤩❤️».

Також кілька годин тому Настя поділилася ранковим кадром, зробленим під час відпочинку в готелі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка захопила видом без макіяжу та прикрас.

Так, на фото Настя відображена в банному халаті і з рушником на голові. Вона позувала сидячи на стільці, біля невеликого столика, на якому стоїть тарілка з фруктами.

«Ранок - найважливіше час ☀️ Від того, як ми проведемо його, залежить весь наш день. Спробуйте провести його в повній тиші, без гаджетів, а просто ви і ваші думки 😌 Прислухайтеся до того, що думаєте і уявіть, яким класним буде ваш день. І є велика ймовірність, що він саме таким і буде! 🥰», - написала Каменських.

Ось як відреагували фанати:

«Одна я з ранку думаю «та за шооо» ? 🤪 якщо б мій ранок було б таким як на фото))) мрії мрії ))», «Лайк якщо теж снідаєш дуже довго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 від ранку весь день залежить 😉», «Настя, можна зробити триб'ют на це фото? Ви прекрасні 😍😍», «Коли Ви так дивитеся, Анастасія, сили додаються! І день точно пройде на Ура!🙏», «Дала рада Настя, прокинувшись відразу взялася за телефон,писати пост про ранок без гаджетів😂».

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

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