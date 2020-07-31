Популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез, яка завоювала титул господині найкрасивіших сідниць, викликала бурю емоцій пікантною позою

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала гарячі знімки на своїй сторінці в "Instagram".

На фото Сьюзі Кортез сидить на табуретці у футболці, яку натягнула, прикриваючи зону бікіні. Складається враження, що на дівчині немає трусиків. Крім того, модель широко розсунула ноги в одних червоних кедах і показала свої потужні стегна у всій красі. Розпатлане волосся красуні падають через плече, а сама вона дивиться поглядом, злегка відкривши рота.

На іншому знімку Сьюзі Кортез позує біля дзеркала в мереживній білизні, яка практично не закриває її великий бюст. Дівчина повернулася на стільці полубоком, виставивши напоказ всі пікантні деталі своєї зовнішності. В довершення образу вона взяла пухнасте рожеве боа, яке накинула на плечі.

Користувачі соціальної мережі здивувалися відвертими кадрами від Сьюзі Кортез і висловили своє захоплення в коментарях:

"Чиста краса🌷"; "Просто чудово"; "Дуже шикарна"; "Екстремально божественна"; "Ух ти, просто виглядаєш ефектно"; "Прямо там... Ти виглядаєш комфортно... Мені подобається ця картина... це ти... природна... так. Досконалість"; "Розкішні ноги".

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