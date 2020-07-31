Відома модель Емілі Ратаковскі приголомшила шанувальників сміливим чином на прогулянці

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала серію фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Емілі Ратаковски ділиться з шанувальниками не тільки кадрами з професійних фотосесій, але і фото свого особистого життя. На цей раз вона показала, як гуляє у парку зі своїм псом. Для прогулянки вона вбралася у вільні сірі штани і напівпрозору сорочку, забарвлення якої нагадує зміїну луску. На одному з кадрів також можна помітити чорний бюстгальтер. Образ довершили сумочка, сонцезахисні окуляри та маска, яку Емілі спустила на підборіддя.

Модель розвалилася на траві поруч зі своїм вихованцем. У такій позі сорочка оголила живіт Ратаковскі і відкрила пікантний вигляд на зону декольте. На одному фото Емілі і зовсім повернулася, щоб поцілувати собаку, і показала свій бюст крупним планом.

Користувач соціальної мережі оцінили літній образ моделі і залишили багато позитивних коментарів. Багато хто згадав, що зовсім недавно пес по імені Коломбо був зовсім маленьким:

"Ти виглядаєш захоплююче"; "Миленькі"; "Ваш Коломбо такий милий хлопчик. Перевантаження милотою❤️; "О, мій Бог. Така красуня 😍😍😍😘"; "Вона прекрасна і ідеальна"; "Моє улюблене місце в парку"; "Малюк, тепер він гігантський".

Нагадаємо, що гаряча Ратаковски в міні-бікіні притулилася до свого пухнастого друга: "Вау, незрівнянні".

Як раніше повідомляла Politeka, Ратаковски виставила напоказ свої принади в несподіваному місці: «Просто немає слів».

Також Politeka інформувала, що Ратаковски показала свої "солодощі" на камеру в дуже пікантному ракурсі: "Дивіться в очі!".