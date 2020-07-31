Известная модель Эмили Ратаковски ошеломила поклонников смелым образом на прогулке

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала серию фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Эмили Ратаковски делится с поклонниками не только кадрами с профессиональных фотосессий, но и фото своей личной жизни. На этот раз она показала, как гуляет в парке со своим псом. Для прогулки она нарядилась в свободные серые штаны и полупрозрачную рубашку, расцветка которой напоминает змеиную чешую. На одном из кадров также можно заметить черный бюстгальтер. Образ довершили сумочка, солнцезащитные очки и маска, которую Эмили спустила на подбородок.

Модель развалилась на траве рядом со своим питомцем. В такой позе рубашка обнажила живот Ратаковски и открыла пикантный вид на зону декольте. На одном фото Эмили и вовсе повернулась, чтобы поцеловать собаку, и показала свой бюст крупным планом.

Пользовател социальной сети оценили летний образ модели и оставили много позитивных комментариев. Многие вспомнили, что совсем недавно пес по имени Коломбо был совсем маленьким:

"Ты выглядишь захватывающе"; "Милашки"; "Ваш Коломбо такой милый мальчик. Перегрузка милотой❤️; "О, мой Бог. Такая красотка 😍😍😍😘"; "Она прекрасная и идеальная"; "Мое любимое место в парке"; "Малыш, теперь он гигантский".

Напомним, что горячая Ратаковски в мини-бикини прижалась к своему пушистому другу: "Вау, несравненные".

Как ранее сообщала Politeka, Ратаковски выставила напоказ свои прелести в неожиданном месте: «Просто нет слов».

Также Politeka информировала, что Ратаковски показала свои "сладости" на камеру в слишком пикантном ракурсе: "Смотрите в глаза!".