Французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві визнали найкрасивішою дівчинкою світу, постала в новому літньому образі

Як передає Politeka.net, вона опублікувала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Подорослішавши, Тілан Блондо не втратила свого природного чарівності і продовжує радувати шанувальників красивими знімками. На цей раз дівчина одягнулася в яскраве різнобарвне плаття до колін. Приталений фасон вигідно підкреслив п'яту точку моделі, а ось бюст зовсім сховався за оборками.

На знімку Тілан Блондо крокує по місту з сумочкою на плечі, поділ її сукні майорить під час руху. Красуня несе на плечі невелику сумочку і дивиться в камеру байдужим поглядом, трохи повернувши голову. В описі дівчина поділилася, що прикупила в бутіку новий одяг, і пообіцяла незабаром показати обновки.

Користувачі соціальної мережі захоплювалися зовнішнім виглядом Тілан в коментарях, залишивши багато компліментів:

"Елегантна леді"; "Обличчя ляльки"; "Люблю твої блакитні очі 💙💙"; "Люблю цей милий погляд"; "Ця сумка - вогонь"; "Це плаття так чудово, я люблю його! 💜"; "Швидко зростає"; "Очевидно, моя нова улюблена фотографія з тобою🤩"; "Дивовижна красуня 😍 🔥 ❤️"; "Принцеса".

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