Топ-модель Белла Хадід знялася без білизни разом з гарячою колегою Вітторією Черетті

Як повідомляє Politeka.net, відверте чорно-біле фото з'явилося на сторінці знаменитості в соціальній мережі "Instagram".

Белла Хадід не соромиться приймати участь в пікантних фотосесіях і позувати без одягу. На цей раз вона роздяглася до пояса разом зі своєю подругою-моделлю Вітторією Черетті, яка топлес прийняла вельми незвичайну позу. Дівчина схилилася набік, зігнула одну ногу в коліні і сперлася об іншу. Руку Вітторія приклала до оголених грудей Белли Хадід, яка проти цього зовсім не заперечує і сама підтримує колегу.

Обидві дівчата одягнені в спідниці однакового фасону, які підкреслюють їх ідеально стрункі ноги. На піднесеній нозі Вітторії Черетти також можна помітити чорну взуття на підборах, однак взуття Белли знаходиться за кадром.

Користувачі соціальної мережі оцінили спільну роботу Белли Хадід і її подруги в коментарях:

"Я в шоці, я тремчу"; "Краща модель! 🤩"; "Так! Дві гарячі леді. Я закохався"; "Ангели"; "Близнята"; "Дві гарні дітки"; "Белла, твоя фігура виглядає ідеально і красиво"; "О, Боже мій, Белла, ви намагаєтеся вбити нас"; "Гарні кістки"; "Дві бомби".

Нагадаємо, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "Янголятко не так простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулась до непристойності, жаркі кадри: «абсолютна краса».

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчина в світі влаштувала пікантне шоу під водою: «Чарівна Белла».