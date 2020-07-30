Зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук розповіла про нову випуску «Жіночого кварталу», і похвалилася яскравим чином

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку зірки «Instagram».

Адамчук зізналася, що без глядачів запис концерту проходить зовсім по-іншому.

«Нарешті пішов дощ) Сподіваюся, його свіжість додасть нам сил, щоб зняти наш найдовший концерт без глядачів атмосфера зовсім інша, але ми do our best», - написала вона.

Також Марта Адамчук показала яскраве селфи з макіяжем і кучерявою укладанням. Акцент зробив на очі. Образ доповнюють сережки з камінням. Артистка відображена в чорному топі на тонких бретельках.

«Милуюся! Така красива!», «Круте селфи выйшло», «Обожнюю», «Гарна», - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Марту роздягалася, эпатируя публіку. При чому красуня зробила це, будучи в гостях.

Пекуча брюнетка розташувалася в шкіряному кріслі, на спинці якого, мабуть, висів піджак або кофта, від чого Адамчук з легкістю позбулася. На ній був чорний ліфчик і легкі світлі брюки з темним орнаментом. Зірка продемонструвала струнку фігуру, обдарувавши глядачів чарівною посмішкою.

Нагадаємо, пекуча брюнетка з «Квартал 95» сміливо оголила найбільш рельєфний шматочок: «Очей не відірвати!»

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