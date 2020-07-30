Українська співачка Тіна Кароль постала в чуттєвому романтичному образі в чорній-міні сукні

В цей раз на фан-акаунті зірки з'явилися чувсвственные кадри, на яких Тіна в чорному-міні сукні з мереживами на грудях з'явилася в ніжному образі. При цьому не тільки яскравий кадр привернув увагу фанатів.

Справа в тому, що шанувальники вирішили поділитися також і незвичайними віршами Тіни, які вона виклала ввечері в Сторіс в Instagram:

«Я суверенна, как маяк.

Мне чужды фантомные боли,

Пусть режут волны меня

Живую, такую простую,

А я неустанно буду стоять

И буду Героем.

Герой с мечем Архернара,

Такая судьба предначертана мне,

Никто не увидит печали.

Мой взгляд устремлен так далеко.

Пусть думают, что кого-то встречаю.

Да, пусть думают, что хотят.

А я, как маяк, суверенна всегда», - написала Тіна.

Користувачі мережі відразу ж відреагували:

«Я так розумію щоб почалася магія потрібно пройти через нервування 🤔», «День почався Дивно і закінчився так само», «Який-то він сумний😢👑», «*Гра на наших нервах увійшла в чат* 🥺», «Нерви натягнуті, терпіння вічне. Спонсор Шурхіт на ніч : Тіночка Керол», «Даа, красиво , але сумний 🥺🙈♥️😍», «Нехай смуток буде тільки у віршах🙏», «Не розумію, коли вона справжня. Коли випромінює щастя, або коли знову мовить про вічне самотність? Де фальш, а де – неясно», - пишуть фанати.

До цього артистка в природному вигляді в гримерці підкорила фанатів своєю природною красою. Справа в тому, що зовнішній вигляд співачки багатьох шанувальників мотивує вести здоровий спосіб життя і доглядати за собою, також, як і артистка.

Дуже часто фанати цікавляться тим, що саме робить Тіна по догляду за собою.

Так, зазвичай головний акцент в макіяжі Тіни – червоні губи, які вже давно стали головною б'юті-візитівкою співачки. Тіна навіть випустила свою власну губну помаду зі своїм ідеальним відтінком червоного.

А на новому кадрі в природному образі без макіяжу та прикрас Тіна виглядала по-домашньому мило, що відразу відзначили шанувальники.

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