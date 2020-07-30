Зірка шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився дивовижними кадрами зі своєю дружиною Лілією

Як пише Politeka.net, знаменитий танцюрист опублікував знімки з сімейної фотосесії на своїй сторінці в "Instagram".

Яма сфотографувався з красунею-дружиною під час спільної поїздки до Львова. На зворушливих кадрах Влад позує в поло гірчичного кольору, а Лілія одягла чорну сукню на зав'язках. Чоловік і дружина ніжно притислись один до одного і обнялися. На одному зі знімків Влад Яма цілує волосся своєї коханої, поки та зі щасливо посміхається в камеру. На іншому Лілія закрила очі від задоволення і притулилася до плеча свого чоловіка, а Влад млосно дивиться крізь сонцезахисні окуляри.

"Тону в її очах", - підписав сімейні кадри танцюрист.

Користувачі соціальної мережі у коментарях захоплено відреагували на фотографії сімейної ідилії Ями:

"Яка ж вона у вас гарна)"; "Влад, ваша дружина така мила 😍😍😍❤️"; "неймовірні ❤️"; "Класне фото. Дуже красиво"; "Гарна пара🌹🌹🌹❤️❤️❤️😍"; "Красива пара 🌹🌹🌹❤️❤️❤️😍"; "Ви завжди дуже добре виглядаєте, всім приклад"; "На такі сім'я, як ваша, треба рівнятися!"; "Класнючие 👍 а погляд неймовірно красивий у дружини 👍😊".

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