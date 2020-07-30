Відома актриса і модель Емілі Ратаковскі порадувала фанатів палким образом в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, фото знаменитості з'явилося в соціальної мережі "Instagram".

Емілі Ратаковскі не соромиться показати своє тіло в найбільш відвертих костюмах і позах. На цей раз вона вибрала помаранчевий купальник на зав'язках, який вигідно підкреслив бюст і п'яту точку красуні. Емілі сіла на підлогу, поклавши ногу на ногу, піднесла до обличчя стиснуту в кулак руку і млосним поглядом дивиться в камеру.

Весь інтер'єр виконаний в помаранчевих тонах, з-за чого купальник зливається з озброєнням. На задньому фоні можна замтеить кушетку і стіну з чотирма квадратними комірками. До того ж, на фото наклали спеціальний фільтр, який "зістарив" його і створив ретро-атмосферу. Можна подумати, що Ратаковскі приміряла образ наложниці, яка чекає свого короля в опочивальні.

Раніше модель показала знімки в цьому ж купальнику. На одному з них вона розляглася на сходах, пікантно розсунувши ноги, і продемонструвала ідеально стрункі форми. Кадри вибрали дуже вдало, адже сонце чудово освітило всі деталі. На іншому фото Емілі Ратаковскі потягнула за мотузочки на трусиках, до неможливості загостривши напруга моменту.

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