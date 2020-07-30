Известная актриса и модель Эмили Ратаковски побаловала фанатов жарким образом в купальнике

Как сообщает Politeka.net, фото знаменитости появилось в социальной сети "Инстаграм".

Эмили Ратаковски не стесняется показать свое тело в самых откровенных нарядах и позах. На этот раз она выбрала оранжевый купальник на завязках, который выгодно подчеркнул бюст и пятую точку красотки. Эмили села на пол, положив ногу на ногу, поднесла к лицу сжатую в кулак в руку и томным взглядом смотрит в камеру.

Весь интерьер выполнен в оранжевых тонах, из-за чего купальник сливается с оружением. На заднем фоне можно замтеить кушетку и стену с четырьмя квадратными нишами. Вдобавок, на фото наложили специальный фильтр, который "состарил" его и создал ретро-атмосферу. Можно подумать, что Ратаковски примерила образ наложницы, которая ждет своего короля в опочивальне.

Ранее модель показала другие снимки в этом же купальнике. На одном из них она разлеглась на лестнице, пикантно раздвинув ноги, и продемонстрировала идеально стройные формы. Кадры выбрали очень удачно, ведь солнце прекрасно осветило все детали. На другом фото Эмили Ратаковски потянула за веревочки на трусиках, до невозможности накалив напряжение момента.

Напомним, что сочная Ратаковски распахнула кофточку, сверкнув богатством.

А еще Politeka писала, что знойная Ратаковски без стыда показала пикантные места в едва заметном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски в бикини показала, как выглядит рай.