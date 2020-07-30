Стало відомо, як королівському палацу вдалося довести Меган Маркл до сліз

Про це пише британське видання The Mirror.

За інформацією інсайдерів, Меган Маркл дуже засмутилася після того, як їй зателефонували з королівського палацу і заборонили носити улюблене намисто.

Як відомо, ще в 2016 році зірка Голлівуду носила просте золоте намисто з буквами М і Н. 14-каратний золотий ланцюжок, який обійшовся Меган Маркл в $300, привернув увагу як папарацці, так і співробітників Кенсінгтонського палацу.

Після того, як фотографії з прикрас Меган Маркл були опубліковані британськими ЗМІ, майбутній герцогині зателефонував один з придворних радників і порекомендував більше не з'являтися в ньому на публіці, так як це буде тільки підколювати пресу.

Майбутня дружина принца Гаррі була дуже засмучена цією розмовою, однак не стала сперечатися з співрозмовником з палацу.

«Хоча вона знала, що у помічника були благі наміри, те, що відбувається, здавалося нереальним, а поради від її оточення молодої людини про те, які прикраси носити або як посміхатися фотографу, стали надмірними», — інформує обізнаний інсайдер.

Також відомо, що після фатальної розмови Меган Маркл відчула себе збожеволілою і проклятою.

«Я не можу перемогти. Вони роблять вигляд, ніби я винна в цих фотографіях», — скаржилася зірка Голлівуду своєму близькому другові.

Раніше ми розповідали, як проходило перше побачення Меган Маркл і принца Гаррі.

Після першого побачення майбутні герцоги відчули непереборну тягу один до одного і запланували другу зустріч на наступний день в тому ж місці.

Зірка Голлівуду Меган Маркл розповіла своїм друзям, що її знайомство з молодшим сином принцеси Діани переросте в щось більше.

"Вона потягувала "Мартіні", він – пиво", - саме так, як запевняють інсайдери, проходила їхня перша зустріч.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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