Стало известно, как королевскому дворцу удалось довести Меган Маркл до слез

Об этом пишет британское издание The Mirror.

По информации инсайдеров, Меган Маркл очень расстроилась после того, как ей позвонили из королевского дворца и запретили носить любимое ожерелье.

Как известно, еще в 2016 году звезда Голливуда носила простое золотое ожерелье с буквами М и Н. 14-каратная золотая цепочка, которая обошлась Меган Маркл в $300, привлекла внимание как папарацци, так и сотрудников Кенсингтонского дворца.

После того, как фотографии с украшениям Меган Маркл были опубликованы британскими СМИ, будущей герцогине позвонил один из придворных советников и порекомендовал больше не появляться в нем на публике, так как это будет только раззадоривать прессу.

Будущая жена принца Гарри была очень расстроена этим разговором, однако не стала спорить с собеседником из дворца.

«Хотя она знала, что у помощника были благие намерения, происходящее казалось нереальным, а советы от окружения ее молодого человека о том, какие украшения носить или как улыбаться фотографу, стали чрезмерными», — информирует осведомленный инсайдер.

Также известно, что после рокового разговора Меган Маркл почувствовала себя обезумевшей и проклятой.

«Я не могу победить. Они делают вид, будто я виновата в этих фотографиях», — жаловалась звезда Голливуда своему близкому другу.

Ранее мы рассказывали, как проходило первое свидание Меган Маркл и принца Гарри.

После первого свидания будущие герцоги почувствовали непреодолимое влечение друг к другу и запланировали вторую встречу на следующий день в том же месте.

Звезда Голливуда Меган Маркл рассказала своим друзьям, что ее знакомство с младшим сыном принцессы Дианы перерастет в нечто большее.

"Она потягивала "Мартини", он – пиво", - именно так, как уверяют инсайдеры, проходила их первая встреча.

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