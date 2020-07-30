У Кабінеті міністрів не сумніваються, що курс долара по відношенню до гривні піде вгору

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що під час вчорашнього засідання уряд затвердив оновлений макроекономічний прогноз на найближчі три роки.

В документі сказано, що обмінний курс долара в Україні протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

Такі цифри були закладені Міністерством економіки у проект Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки, який розглядав Кабінет міністрів на вчорашньому засіданні.

За прогнозом профільного міністерства, зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) в Україні в 2021 році складе 4,6%, а інфляція буде на рівні 7,3%.

Крім того, затверджений вчора Кабинеом міністрів прогноз передбачає збільшення "мінімалки" в 2021-му (у два етапи ‒ до 6 тисяч гривень з початку 2021 року і до 6,5 тисячі гривень з 1 липня), а в 2022 році ‒ до 6700 гривень і до 7176 гривень у 2023 році.

Нагадаємо, раніше ми попереджали про стрибок курсу долара по 30 гривень в Україні.

Експерти не сумніваються, що ослаблення національної валюти на цьому тижні продовжиться. Однак, курс долара буде набирати в ціні більш плавно, ніж в останні півмісяця.

За словами аналітика Олександра Охріменка, якщо НБУ не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то курс долара може зрости до 28,5 грн/$. При цьому він упевнений, що долар по 30 гривень спровокує нову хвилю інфляції в країні.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

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