Українцям озвучили умови вступу до вищих навчальних закладів після того, як вони здали ЗНО

Як передає Politeka.net, таку інформацію озвучив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Зокрема, були встановлені мінімальні бали, необхідні для вступу на бюджет в українські вузи.

"Конкурсний бал при подачі заяви на бюджетне місце має становити не менше 125 балів. Якщо вступник має менше 125 балів, він може розраховувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на всіх спеціальностях за рівнем бакалавра", - заявив Шаров під час вчорашнього брифінгу.

Якщо абітурієнти хочуть вступити на спеціальності фармація, промислова фармація, то мінімальний бал повинен становити не менше 130 балів.

Що стосується спеціальностей право, публічне управління, міжнародні відносини, то тут мінімальний бал на рівні 140.

На медичні спеціальності, за словами Шарова, мінімальний бал сертифікатів з другого і третього предметів ЗНО повинен становити не менше 150 балів. Це вимога буде висуватися і для сертифікатів ЗНО абітурієнтів, які хочуть вступити на контракт.

Також раніше були оголошені мінімальні бали необхідні для проходження ЗНО з інших предметів.

Вони склали: для ЗНО з історії України (25 балів), ЗНО з іноземних мов (17 балів), ЗНО з біології (22 бали), ЗНО з фізики (12 балів), ЗНО з математики (9 балів) та ЗНО з української мови та літератури (22 бали).

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