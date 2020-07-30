Украинцам озвучили условия поступления в высшие учебные заведения после того, как они прошли ЗНО

Как передает Politeka.net, такую информацию озвучил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В частности, были установлены минимальные баллы, необходимые для поступления на бюджет в украинские вузы.

"Конкурсный балл при подаче заявления на бюджетное место должен составлять не менее 125 баллов. Если поступающий имеет менее 125 баллов, он может рассчитывать только на обучение за средства физических и юридических лиц на всех специальностях по уровню бакалавра", - заявил Шаров во время вчерашнего брифинга.

Если абитуриенты хотят поступить на специальности фармация, промышленная фармация, то минимальный балл должен составлять не менее 130 баллов.

Что касается специальностей право, публичное управление, международные отношения, то тут минимальный балл на уровне 140.

На медицинские специальности, по словам Шарова, минимальный балл сертификатов со второго и третьего предметов ЗНО должен составлять не менее 150 баллов. Это требование будет выдвигаться и для сертификатов ЗНО абитуриентов, которые хотят поступить на контракт.

Также ранее были объявлены минимальные баллы необходимы для прохождения ВНО по другим предметам.

Они составили: для ВНО по истории Украины (25 баллов), ВНО по иностранным языкам (17 баллов), ВНО по биологии (22 балла), ВНО по физике (12 баллов), ВНО по математике (9 баллов) и ВНО по украинскому языку и литературе (22 балла).

Напомним, вступление украинцев в вузы без тестирования, появился важный документ.

Как сообщала Politeka, абитуриенты останутся без сертификатов, кому не повезет.

Также Politeka писала, что абитуриенты получат крупные выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен».